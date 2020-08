Pandemie im Kreis Saarlouis : Drei neue Corona-Fälle am KBBZ in Dillingen

Drei neue Corona-Fälle am KBBZ in Dillingen

Dillingen/Saarlouis Am Berufsbildungszentrum KBBZ Dillingen gibt es drei neue Covid-19-Fälle. Ein Schüler stammt aus dem Landkreis Saarlouis, die anderen aus dem Landkreis Merzig-Wadern.

Drei neue Corona-Fälle sind im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Dillingen (KBBZ) bestätigt worden. Dies teilte der Landkreis Saarlouis am frühen Montagnachmittag mit. Demnach wurden in einer Klasse, die am Freitag wegen eines positiven Corona-Falls abgestrichen wurde, drei weitere Personen positiv getestet.