Internationale Jugend-Akademie : Karate-Kids aus Saarwellingen in Japan

Karate-Kids aus Saarwellingen in Japan

Saarwellingen Zwei Mädchen und ein Junge, die im Verein Shotokan Karate Saarwellingen sind, gehen Montag gut vorbereitet auf eine ganz große Reise.

In beiden Fällen hat sich der Betrachter geirrt, denn es dreht sich hierbei nicht um eine Karate-Veranstaltung. Japanische Alltagsvokabeln, Umgangsformen und Höflichkeiten stehen heute auf dem Übungsplan der drei Kampfsportler – und das aus gutem Grund: Zoe, Kimberly und Eric wurden mit fünf anderen Heranwachsenden aus Deutschland ausgewählt und fliegen am Montag für eine Woche zu Gastfamilien nach Japan.

Die FIYA will Hemmschwellen und Vorurteile abbauen und internationale Freundschaften fördern. Elf Nationen wird der japanische Dachverband der „Junior Chamber International (JCI)“ – darunter Indien, Australien, Zimbabwe und natürlich Deutschland – in diesem Jahr begrüßen.

„Omoiyari“ , ins Deutsche übersetzt mit „Mitgefühl“ beschreibt wohl am besten den Grundgedanken der Sommer-Akademie FIYA: Es geht einfach um die Bereitschaft, sich in andere Nationen und deren Gepflogenheiten hineinzuversetzen, deren Gefühle und Beweggründe nachzuvollziehen und zu verstehen, ohne direkt darauf gestoßen zu werden.

Der Verband gehört zu 100 weltweiten Nationalverbänden, die wiederum im Weltverband „Junior Chamber International (JCI)“ organisiert sind. 1954 in Deutschland gegründet, unterteilen sie sich in elf Landesverbände mit 210 Kreisverbänden.

Die WJD sind der größte Verband von Jungunternehmern und jungen Führungskräften in Deutschland. Zurzeit sind etwa 10 000 Personen als Mitglieder registriert, die aus allen Bereichen der Wirtschaft kommen. Mitglied kann nur werden, wer unter 40 Jahren alt ist, selbstständig ist oder in einer Führungsposition arbeitet.

Wirtschaftsjunioren sind der Sponsor

Ausrichter dieser Bildungsreise sind die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD, siehe Info), die bis auf anteilige Flugkosten sämtliche Kosten dieses Wochentrips an das andere Ende der Welt übernehmen. Doch die Hürden für die Teilnahme waren hoch: „Jeder von uns musste ein Bewerbungsvideo auf Englisch zu einem speziellen, frei wählbaren Thema machen“, erzählt Zoe, Schülerin der Gemeinschaftsschule Saarwellingen.

„Bei mir lautete das Thema ,Gleichberechtigung für Frauen und Mädchen überall auf der Welt’.“ Kimberly, Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums Lebach, hatte sich „Hochwertige Bildung für Kinder in der Welt“ ausgesucht. Und Eric, Schüler des Saarlouiser Gymnasiums am Stadtgarten für „Ursachen und Bekämpfung der Armut auf der Welt“ entschieden.

Erst die Arbeit ...

„Ihre Beiträge wurden anschließend mit weiteren Bewerbungsvideos aus ganz Deutschland gesichtet, in einem Auswahlverfahren der Wirtschaftsjunioren begutachtet und bewertet“, berichtet Oliver Benz, Breitensportreferent im Saarländischen Karate Verband (SKV) und früher selbst Mitglied der Wirtschaftsjunioren Saarland.

Benz hatte im vorigen Jahr eine Kinder-Delegation als Betreuer nach Japan begleitet – in diesem Jahr werden Doreen Müller (Halle) und Veronika Zweyer (Trunstadt) die drei Saarländer und die anderen fünf Kids aus Deutschland in das Land der aufgehenden Sonne begleiten.

Für den Abflugtermin am Montag, 22. Juli, haben sich die Saarwellinger bereits bestens gewappnet. Kimberly hat Wikipedia zu Rate gezogen: „Die Kultur ist komplett anders als hier, auch die Religion. Die Städte, die wir besuchen, sind größer und moderner als alle hier im Saarland.“ Schnell ergänzt noch Eric: „Dort ist ein feucht-warmes Klima, in Japan gibt es Linksverkehr und die Rolltreppen gehen links nach oben und rechts nach unten – umgekehrt wie bei uns.“

Elf plus zwei Stunden Flug

Die drei scheinen bestens gewappnet für den langen Trip in das Mutterland des Karate-Sports. „Wir fliegen erst einmal elf Stunden von Frankfurt nach Tokio, dann noch einmal zwei Stunden mit einem Inlandsflug weiter nach Hiroshima“, beschreibt Zoe die ersten beiden Etappen des Reiseverlaufes. In Hiroshima werden alle acht Teilnehmer und die beiden Betreuerinnen dann mit einem Bus abgeholt, und es geht in das 60 Kilometer entfernte Fukuyama, das Ziel der Bildungsreise.