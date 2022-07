Nach corona-bedingter Pause : Dorffest und Flohmarkt in Oberdorff

Dorffest und Flohmarkt in Oberdorff

Oberdorff/Lothringen Das Museum „Maison Lorraine d’Oberdorff“ ist mitten im Geschehen.

Ein Dorffest mit Flohmarkt feiert am Sonntag, 17. Juli, Oberdorff, das lothringische Dorf kurz hinter der Grenze bei Bouzonville. „Da treffen sich das Saarland und Lothringen“, sagt Marie-Rose Stallknecht. Sie muss es wissen, denn mit ihrem Museum Maison Lorraine d’Oberdorff ist sie mitten im Geschehen. Von 8 Uhr in der Frühe, bis es dunkel wird, werden Fest und Flohmarkt laufen. Geöffnet ist auch die sehenswerte Maison Lorraine – ein Bauernhof aus dem 15. Jahrhundert mit Sammlerstücken aus Lothringen. Ausgestellt ist ein Fundus an Möbeln, Porzellan, Gläsern, Spielzeug, Puppen, Öfen, Hochzeitskleidern und mehr.