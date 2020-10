Doppelausstellung in Saarlouis zur deutschen Wiedervereinigung : „Sternstunde unserer Geschichte“

Doppelausstellung in Saarlouis zur deutschen Wiedervereinigung

Saarlouis „Von der friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit“ sowie „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel“: Im Städtischen Museum Saarlouis ist am Donnerstag eine Doppelausstellung zur deutschen Wiedervereinigung eröffnet worden.

Als „Sternstunde unserer Geschichte“ bezeichnete Landtagspräsident Stephan Toscani die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Seit Donnerstagnachmittag informiert eine Doppelausstellung im Städtischen Museum Saarlouis über die Vorgeschichte sowie die Folgen.

„In der damaligen Situation war nicht absehbar, wie die Proteste ausgehen werden“, sagte Toscani als Schirmherr zum Start der Ausstellungen. Nicht hoch genug einzuschätzen sei deshalb „der Mut dieser Menschen“. Mit einem großen Fragezeichen stellte er die Überlegung in den Raum, ob so etwas unter Putin und Trump möglich gewesen sei. Doch „bei allem Positiven, es hat für viele, vor allem aus Ostdeutschland, erhebliche Veränderungen mit sich gebracht“. Dazu gehörten laut Toscani Arbeitslosigkeit, Verzweiflung und Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Etwa eine Million Menschen hätten die östlichen Bundesländern durch Abwanderung verloren. Vor allem den jüngeren, mobilen und optimistischen Teil der Bevölkerung. „Heute leben dort noch so wenige Menschen wie 1905.“

„Wir leben heute in einer anderen Weltordnung als 1990“, stellte Toscani die Folgen dar. Denn dass die DDR nach rund 40 Jahren aufhörte zu existieren, führte zu politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, vor allem in östlichen Teilen Europas. Außerdem ziehe sich die USA stärker aus Europa zurück. „Europa muss noch enger zusammenhalten“, folgerte Toscani. Eine wesentliche Frage sei inzwischen: „Welches ist die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt?“