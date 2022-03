Seltene Krankheit : Weiter gesucht: genetischer Zwilling von Jan

Dillingen Der 20-jährige Jan aus Dillingen leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Nur mit einer Stammzellenspende kann er die Krankheit besiegen.

Noch immer sucht der schwerkranke Jan nach einer rettenden Stammzellenspende. Er leidet an HBB–Delta-Beta Thalassemia. Damit ist er eine von drei Personen weltweit mit dieser Diagnose. Zum Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar hatte unsere Zeitung auf das Schicksal von Menschen mit seltenen Krankheiten aufmerksam gemacht.

Rund vier Monate sind vergangen, seit die Kampagne JetztJan gestartet wurde (wir berichteten) . Die großen Mühen seiner Unterstützer konnten noch nicht von Erfolg gekrönt werden, denn bisher gab es noch keinen perfekten Treffer in der Spender-Datenbank, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.

Jans Eltern sorgten in ihrer Heimat für reichlich Aufmerksamkeit: In vielen Geschäften in Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Dillingen konnten sich Passanten über die Aktion informieren, auch Ärzte und öffentliche Einrichtungen beteiligten sich. Neben der Stadtverwaltungen in Dillingen und Bad Dürkheim konnten Jans Eltern auch große, lokal ansässige Unternehmen gewinnen. „Ich war überrascht, wie viele lokale Unternehmen uns unterstützten“, sagte Papa Chris. Doch die Kampagne kostet viel Zeit und auch Nerven: Dass noch immer kein Spender gefunden ist, sei „zermürbend“ für die Familie. Das Team hinter der Kampagne besteht aus vier berufstätigen Personen, diese investierten jeweils „mindestens 100 Stunden in die Suche nach Jans genetischem Zwilling. „Wir geben nicht auf und haben Hoffnung, dass Jan gesund wird“, betont Liane.