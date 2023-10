Dillingen Zimmerbrand in Dillingen ruft Feuerwehr auf den Plan

Dillingen · (rup) Ein Zimmerbrand in der Dillinger Hinterstraße hat am Montagvormittag erheblichen Sachschaden angerichtet. Beim Eintreffen der Löschkräfte brannte es an der Einsatzstelle lichterloh, Menschen befanden sich entgegen der Alarmmeldung jedoch glücklicherweise nicht im Gebäude.

16.10.2023, 18:56 Uhr

Ein Zimmerbrand in der Dillinger Hinterstraße hat am Montagvormittag erheblichen Sachschaden angerichtet. Beim Eintreffen der Löschkräfte brannte es an der Einsatzstelle lichterloh, Menschen befanden sich entgegen der Alarmmeldung jedoch glücklicherweise nicht im Gebäude. Trotz der hochlodernden Flammen konnten die Feuerwehrkräfte den Brand schnell löschen. Der Schaden war jedoch immens, sodass das gesamte Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. 13 Anwohner mussten anderweitig untergebracht werden. Im späteren Einsatzverlauf mussten Teile der Innendecke geöffnet werden, da dort versteckte Glutnester wieder aufzuflammen drohten. Bereits nach gut einer Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Wehr konnte nach Angaben von Pressesprecher Christopher Heinrich eine größere Brandausbreitung verhindert werden. rup/Foto: Rolf Ruppenthal/ 16. Okt. 2023 Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

