Brandursache noch unklar : Wohnungsbrand in Marktstraße in Dillingen fordert neun Verletzte

Foto: BeckerBredel

Dillingen Ein Wohnungsbrand in der Marktstraße in Dillingen hat am Ostersonntag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten geführt. Neun Personen erlitten Verletzungen, sechs davon mussten in eine Klinik eingeliefert werden.

Kurz nach 15 Uhr war der Brand gemeldet worden. Anrufer berichteten von einem Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und davon, dass Menschen in Gefahr seien, da nicht alle das Gebäude hätten rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr Dillingen ging also vom Schlimmsten aus und alarmierte großzügig. Auch aus Saarlouis und Nalbach wurde Unterstützung angefordert.

Vor Ort zahlte sich das aus, denn mehrere Menschen mussten über Leitern gerettet werden. Zwei Drehleiterwagen waren dazu auf beiden Seiten des Gebäudes in Stellung gebracht worden, sieben Personen wurden über Steckleitern gerettet.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz, die Einsatzleitung Rettungsdienst und der Leitende Notarzt koodinierten die Sichtung aller vom Brand betroffenen Menschen und deren weitere Behandlung. 53 Feuerwehrleute hatten das Feuer nach einer guten halben Stunde erfolgreich gelöscht.