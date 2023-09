Große Pläne in der Berliner Straße Hitzige Stimmung und emotionale Debatte rund um geplantes Wohnprojekt in Dillingen

Die einen wollen neue Wohnungen bauen und die anderen befürchten den Verlust von Natur und Idylle: Dass es da schwer wird, einen gemeinsamen Nenner zu finden, zeigte sich jüngst in der Dillinger Stadthalle. Dort hatte die Stadt mit der Wohnungsgesellschaft Saarland (Woge Saar) am Montag zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Wohnprojekt an der Berliner Straße geladen. Auf der 8500 Quadratmeter großen und ehemaligen Streuobstwiese wollen die Stadt und die Woge sechs Mehrfamilienhäuser errichten (wir berichteten).