Diefflen Wohnhaus in Diefflen gerät in Brand

Eine weithin sichtbare Rauchfahne wies den Einsatzkräften den Weg zu ihrem Einsatzort. In einem Wohnhaus hatte im Bereich des Kamins die Zwischendecke und Teile des Dachstuhls Feuer gefangen. Ein Trupp kämpft sich unter Atemschutz zur Brandstelle vor und leitete vor Ort einen konzentrierten Löschangriff vor. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude. Die rund 25 Einsatzkräfte hatten danach das Feuer schnell unter Kontrolle. Schon kurze Zeit später war der Brand dann komplett gelöscht. Das Gebäude war aber so stark verraucht, dass die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter einsetzen musste.