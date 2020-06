Museum nur mit Maske : Westwallmuseum „bunker 20“ öffnet wieder

Dillingen Das Museum in Pachten zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an.

Nach einer sieben- statt fünfmonatigen Winterpause öffnet das Westwallmusem in der Annastraße in Pachten am Sonntag, 7. Juni, wieder seine schweren Panzertüren für die Öffentlichkeit. Im letzten Jahr kamen rund 500 Besucher aus der ganzen Welt in das kleine Museum, berichtet Johannes Dräger, Vorsitzender des Trägervereins „Projekt Westwall“.