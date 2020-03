Schülerfirma : Wenn aus Fallschirmen Taschen werden

Dillingen Die Schülerfirma „Skypouch“ vom ASG Dillingen fertigt handgemachte und nachhaltige Accessoires an.

Ob über der Schulter, vor der Brust oder klassisch um den Leib: Es gibt viele Möglichkeiten, Bauchtaschen zu tragen. „Und in der Jugend nehmen sie aktuell wieder Fahrt auf“, sagt einer, der es wissen muss: Max Barhainski ist Oberstufenschüler und Vorsitzender der neuen Schülerfirma des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Dillingen, „Skypouch“, die aus Fallschirmen Bauchtaschen herstellt.

Wie die Schüler des Seminarfachs auf die Idee kamen? „Wir wollten etwas Modisches machen, hinter dem wir stehen“, erzählt Schüler Romeo Contrino. Zunächst wollten die Schüler Jacken herstellen, „die wären aber zu groß geworden“, erklärt Barhainski. Also mussten sie kleiner denken und kamen zu den Taschen, die die 15 Schüler seit Dezember produzieren.

Ihr Anspruch? „Sie sollen nachhaltig sein“, betont Lea Jung. Sie ist im Marketing tätig und sagt: „Wir wollten nicht mehr Ressourcen verwenden, sondern das, was schon da ist.“ Und weil man die Fallschirmspringer vor der Haustür habe, fragten die Schüler auf dem Flugplatz Düren nach, ob sie die Überbleibsel der Fallschirme haben könnten – und erhielten die Zusage.

Bevor die Produktion beginnen konnte, gingen ein paar Wochen ins Land. Unter Leitung ihres Lehrers Patrick Schindler stellten die Schüler einen Finanz- und Businessplan auf, machten sich Gedanken über Vermarktung und Buchhaltung. Denn das Ziel der Junior-Schülerfirmen, ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft, ist es, dass die Schüler über ein Jahr lernen, eigenständig eine Firma zu führen. Dabei erfahren sie auch, wie wichtig respektvolles Miteinander ist, mussten ihr eigenes Logo erstellen. Hier entschieden sie sich für einen Fallschirm, an dem die Erde hängt, um den Aspekt der Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

Hilfe bekamen sie dabei anfangs noch von ihren Müttern, doch die Jungunternehmer waren auch auf der Suche nach einer professionellen Hilfe – dabei erlebten sie mehrere Rückschläge. „Zum einen wegen des Zeitpunkts“, deutet Barhainski an, „vor Weihnachten hatten viele Schneidereien keine Kapazitäten mehr.“ Andere konnten nicht zu den Kosten produzieren, die die Schüler kalkuliert hatten. Seit November suchten sie und wurden erst kürzlich fündig. „Eine Frau aus dem Allgäu hilft uns und kann bis zu zehn Taschen pro Tag herstellen“, erzählt Barhainski erleichtert.

Aktuell hat die Firma bereits 15 Taschen produziert, 100 sollen es werden. Die Nachfrage sei in den sozialen Netzwerken und im eigenen Online-Shop groß, einige haben die Schüler schon verkauft. Die wasserabweisenden Taschen gibt es in fünf verschiedenen Farben und sie bestehen aus einer großen Innentasche, in der eine Wasserflasche, zwei Handys und ein Geldbeutel Platz finden. Sie kostet 29,99 Euro.