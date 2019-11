Weihnachtsgeschichte : Dickens Weihnachtsgeschichte als Musical

Dillingen Stimmungsvolle Lieder begleiten den Klassiker um den Geizhals Ebenizer Scrooge in der Aufführung.

Das Weihnachtsmusical „Scrooge“ von Christian Berg und Michael Schanze gastiert am Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle Dillingen. Die erfolgreiche Geschichte nach Charles Dickens wird erstmals in der Großregion als Familien-Musical aufgeführt.

„Eine Weihnachtsgeschichte“ ist eine der bekanntesten Erzählungen von Dickens. Sie wurde im Dezember 1843 mit Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht. Ebenezer Scrooge, dem geizigen, aber reichen alten Mann, erscheinen in der Nacht vor Weihnachten drei Geister, die ihn auf eine Reise mitnehmen – in die Vergangenheit, zum diesjährigen Weihnachtsfest bei seinem armen Angestellten und in die Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn sich sein kaltes Herz nicht endlich erweichen lässt. Wie jedes Jahr schlägt Scrooge die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter Bob Cratchit, faul zu sein, und weigert sich, den Armen an den Feiertagen Geld zu spenden. Die Turmuhr schlägt Mitternacht. Ebenezer Scrooge wandelt sich plötzlich vom Geizhals zur Person mit Mitgefühl und Herz. . . .