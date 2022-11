Weihnachtsmarkt startet am Mittwoch : Der Nikolaus kommt nach Dillingen

Dillingen Der Weihnachtsmarkt am Gleisdreieck beginnt an diesem Mittwoch. Und auch die Almhütte öffnet bald.

Neben allerlei Leckereien erwartet die Besucher ein Programm mit Musik und mehr, wie die Stadt ankündigt: Am Donnerstag, 1. Dezember, spielt ab 17.30 Uhr Zweisam. Am Freitag, 2. Dezember, tritt um 17.15 Uhr die Formation „3+1“ auf und um 18.30 Uhr Dreierpasch. Am Samstag, 3. Dezember, ist ab 11 Uhr der Drehorgelspieler Wirkus zu Gast. Um 14 Uhr steht ein Auftritt der Katholischen Laienbühne an, um 16 Uhr kommt der Zauberkünstler Markus Lenzen und um 18 Uhr tritt das Jugendorchester Pachten auf. Von 15 bis 19 Uhr sind Stelzenläufer unterwegs. Am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr ist der Drehorgelspieler Wirkus erneut zu Gast. Um 14 Uhr besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Um 15.30 Uhr spielt das Trio Latino auf.