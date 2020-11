Sponsoren und Spender gesucht : Weihnachtsaktion der Dillinger Lions entfällt, die Päckchen kommen trotzdem

Dillingen Sein drittes Weihnachtsfest der Begegnung hatte der Lions-Club Dillingen schon fest geplant. Wie in den Vorjahren wollten die Clubmitglieder mit zahlreichen Helfern, unter anderem aus ihrem Leo-Jugendclub Vicus Ferri, rund 300 Gäste aus sozial schwachen Dillinger Familien in der Römerhalle Pachten bewirten und bescheren.

Einige kreative Lösungen habe man diskutiert und sich schließlich auf eine „Nikolaus-Aktion“ geeinigt. „Dieses Jahr werden die Lions Nikolaus spielen und bedarfsgerechte Pakete zu den Bedürftigen nach Hause bringen“, verrät Brockenauer. Dafür werden allerdings, wie in den Jahren zuvor, noch Spenden gesucht: Zum einen sammelt der Club neuwertige oder gut erhaltene Kleider und Schuhe in allen Größen; diese können an drei Sammeltagen, nämlich jeweils donnerstags am 19. und 26. November sowie am 3. Dezember, von 18 bis 20 Uhr, in der Römerhalle Pachten abgegeben werden. Um zusätzlich auch Lebensmittel sowie Hygieneartikel kaufen zu können, bitten die Lions um Geldspenden.