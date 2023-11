Weihnachtsmarkt Adventzauber herrscht in Dillingen

Die Wartezeit blieb aber nicht ungenutzt, denn nachdem der Regen aufgehört hatte, herrschte allerbeste Feierlaune, insbesondere an den Weihnachtshäuschen der Marinekameradschaft und der Hobbyfußballer von FKK Walter 07. Und Bürgermeister Berg machte es bei seiner Begrüßung kurz: Er dankte City-Manager Patric Rieks und allen Akteuren für ihren Einsatz, freute sich, dass der Weihnachtsmarkt inzwischen auf 27 Häuschen angewachsen ist, und verwies auf ein abwechslungsreiches Programm bis Sonntagabend. Die „Pachtener Turmbläser“ hatten davor den zahlreichen übrigen Besuchern stimmungsvoll „den Marsch geblasen“, nachdem „Three of Us“ die Besucher schon früh auf den bunten Adventzauber am Gleisdreieck und in der Stummstraße eingestimmt hatte. Zu den besonderen Attraktionen des Weihnachtsmarktes gehört auch wieder die von Bruno Schmidt betriebene Almhütte am Odilienbrunnen. Ein erster Höhepunkt des Markts bildete der Spieleabend am Donnerstagabend, wo etliche Ortsvereine bei weihnachtlich eingefärbten Wettbewerben gegeneinander antraten.