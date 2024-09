Wechsel der Operativen Einheit „Abbau der saarländischen Polizei ist vorbei“ – Dillingen erhält ab Oktober mehr Einsatzkräfte

Die Stadt Dillingen bekommt mehr Polizeipräsenz: Ab 1. Oktober wechseln Kräfte der Operative Einheit (OPE) vom bisherigen Standort in Saarlouis aufs Polizeirevier nach Dillingen. Das hat Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Donnerstagnachmittag bei einem Gespräch im Rathaus angekündigt. Demnach verstärken ab Oktober 25 speziell ausgebildete und ausgestattete Beamte die Dienststelle in der Hüttenstadt. Hier beziehen sie im Erdgeschoss sechs Räume, die derzeit noch gestrichen und modernisiert werden müssen.