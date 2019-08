Saarwaldverein : Wanderung auf der Beruser Tafeltour

Der Saarwaldverein Dillingen wandert am Donnerstag, 15. August, in Berus auf der Beruser Tafeltour. Die Abfahrt zur Wanderung ist um 9 Uhr an der Post in Dillingen. Die Wanderung ist acht Kilometer lang, der Schwierigkeitsgrad leicht und sie dauert zweieinhalb Stunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red