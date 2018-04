später lesen Fit in den Frühling Vortrag beschäftigt sich mit Schüssler-Salzen Teilen

Twittern







Die Heilpraktikerin Yasemin Bier spricht am Donnerstag, 12. April, 18 bis 20.15 Uhr, bei der KEB in Dillingen über das Thema „Fit in den Frühling mit Schüssler-Salzen“. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.