Kleinere Vogelsterben, wie etwa hier ein verendetes Tier am Cristallerie-Weiher in Wadgassen, treten in Deutschland laut Ornithologen immer wieder auf. Am Ökosee in Dillingen schätzen Naturschützer die Zahl der toten Wasservögel im Zuge des jüngsten Vogelsterbens auf mindestens 80. Foto: Ruppenthal