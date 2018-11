später lesen Vier Künstlerinnen laden ins Atelier Teilen

Am 30. November und 1. Dezember laden Ruth Lünskens, Maria Montnacher-Becker, Kari Plocher und Ulrike Rupp-Altmeyer in ihr Atelier in der Stummstr. 34 in Dillingen ein. In stimmungsvoller vorweihnachtlicher Atmosphäre zeigen die vier Künstlerinnen neue Arbeiten in großen und kleinen Formaten sowie eine Auswahl an Kunstkarten. red