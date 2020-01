Lernen : Mehrere Kurse zur Abiturvorbereitung

Dillingen Die VHS Dillingen bietet Kurse zur Vorbereitung auf das Abitur an. Sie richten sich an Schüler der Klassen 12, die ihre Leistungen durch gezieltes Training verbessern möchten. Jeder Kurs umfasst sieben Termine (14 Unterrichtsstunden) und läuft an, sobald vier Schüler angemeldet sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die VHS bietet ab Montag, 10. Februar, den Kurs „Abiturvorbereitung Englisch“ an, von 17.30 bis 19 Uhr. Ab Dienstag, 11. Februar, 17 bis 18.30 Uhr, gibt es den Kurs „Abiturvorbereitung Deutsch“. Ab Freitag, 14. Februar, läuft bei der VHS Dillingen der Kurs „Abiturvorbereitung Französisch“ an. Der Unterricht findet von 16 bis 17.30 Uhr statt. Ab Mittwoch, 26. Februar, gibt’s den Kurs „Abiturvorbereitung Mathematik“ von 17 bis 18.30 Uhr.

Der Unterricht findet jeweils im Haupthaus, De-Lenoncourt-Straße 5, statt. Die Kursgebühr beträgt 77 Euro.