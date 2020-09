VHS-Kurs Dillingen : Erste Hilfe am Hund

Dillingen Tierärztin Astrid Bernardi gibt am Dienstag, 6. Oktober, im Kurs „Erste Hilfe am Hund“ bei der VHS Dillingen handfeste Tipps.

Was tun bei einer Verletzung, einem Unfall oder einem akuten Krankheitsfall bei meinem Haustier? Wie verhalte ich mich richtig? Was kann ich als Erste Hilfe tun? Die Tierärztin Astrid Bernardi gibt am Dienstag, 6. Oktober, im Kurs „Erste Hilfe am Hund“ bei der VHS Dillingen wichtige Informationen, handfeste Tipps und die Möglichkeit wichtige Handgriffe einmal selbst unter Anleitung auszuführen. Bitte den eigenen Hund nicht mitbringen. Ein Versuchshund wird gestellt.