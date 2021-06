Fußball : Überraschende Fitnesswerte beim VfB

Dillingen Fußball-Saarlandligist VfB Dillingen befindet sich seit gut eineinhalb Wochen in der Vorbereitung auf die neue Saison. Das Planinsolvenzverfahren des Clubs steht derweil kurz vor dem Abschluss.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann bei Fußball-Saarlandligist VfB Dillingen gleich mal mit einer positiven Überraschung: Offenbar halten sich die konditionellen Auswirkungen der Corona-Krise bei den Spielern nicht nur in Grenzen – vielmehr scheinen sie körperlich besser in Form zu sein als vor der Unterbrechung.

Bei ihrem Individual-Training während der Pause konnten die Dillinger Spieler die Infrastruktur des Vereins nutzen, denn der VfB hat in den zurückliegenden Monaten in Eigenregie nicht nur die Kabinen renoviert, sondern auch einen Fitness-Raum eingerichtet.

Dafür konnten mit Fabio Groß und Cayan Boz zwei Neuzugänge mit Erfahrung in der Saarlandliga gewonnen werden. Beide kamen vom Ligakonkurrenten FV Siersburg. Der 27-jährige Groß, der für den FV Diefflen auch schon in der Oberliga spielte, war dort zuletzt noch Co-Spielertrainer. Er ist im defensiven Mittefeld zu Hause.

Der ein Jahr ältere Boz, der nicht nur für Siersburg, sondern auch für die SG Lebach-Landsweiler bereits in der Saarlandliga gespielt hat, soll die Außenbahn beackern. Zudem ist mit Alexander Zöllner ein zentraler Mittelfeldspieler aus der U 19 der SV Elversberg verpflichtet worden. „Er hat bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, lobt Neumeier. „Man merkt halt, dass er im Nachwuchsleistungszentrum der SV Elversberg in den vergangenen Monaten durchtrainieren konnte.“ Torwart Cem Gür und Außenbahnspieler Isaiah Meyer sind aus der eigenen A-Jugend in den Kader aufgerückt.

Dillingen wird übrigens am Wochenende 31. Juli/1. August mit einem Auswärtsspiel bei der SG Mettlach-Merzig in die neue Runde starten. Am Mittwoch, 4. August, treffen die Hüttenstädter dann an der heimischen Papiermühle auf den FV Bischmisheim.