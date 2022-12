Viele gemeinsame Themen : Gäste aus der Partnerstadt Hoyerswerda waren zu Besuch in Dillingen

Dillingen Eine Delegation aus Dillingens Partnerstadt Hoyerswerda ist kürzlich in der Hüttenstadt zu Gast gewesen. Bei dem Austausch ging es unter anderem um Städtebauentwicklung sowie Strukturwandel, wie eine Sprecherin der Stadt Dillingen mitteilt.

Beim Empfang zeigten die Vertreter der Partnerstadt bei einer Präsentation, wie sich Hoyerswerda sowohl historisch als auch während der vergangenen 30 Jahre entwickelt und verändert hat. Am Beispiel mehrerer Baumaßnahmen verdeutlichte Fachbereichsleiter Dietmar Wolf, wie sich die Stadt auf die veränderten Anforderungen der Bevölkerung einstellt. Das Thema Strukturwandel wurde am zweiten Tag des Arbeitsbesuchs im Rahmen einer Stadtrundfahrt mit Besichtigungen in allen drei Dillinger Stadtteilen veranschaulicht.

Im Anschluss fand eine Diskussionsrunde im Rathaus statt. Dabei zeigte der Baudezernent der Stadt Dillingen, Felix Emanuel, sowohl die Entwicklung der Stadt in den vergangenen Jahren als auch konkrete Maßnahmen im Rahmen der Städtebauentwicklung. Unter anderem angesprochen wurden Pläne die Innenstadt betreffend, wie die Umgestaltung des Peter-Lamar-Quartiers sowie weitere geplante Maßnahmen am Leipziger Ring wie der Neubau einer großen Kindertagesstätte.

Am Nachmittag des zweiten Tages besichtigte die Delegation die Dillinger Hütte. Abschließend ging es am dritten Tag über einen Zwischenstopp in Mettlach nach Trier, wo der Leiter des Römermuseums Pachten, Dr. Jürgen von Ahn, den Besuch durch die Innenstadt führte und die Höhepunkte der römischen und mittelalterlichen Baukunst zeigte. Auch stand ein Besuch im Museum am Dom an, wo eine Pachtener Kunsthistorikerin die religiösen Schätze präsentierte.