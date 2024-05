Verkehrskontrolle in der Innenstadt von Dillingen 22-jähriger Fahrer hat nach Verkehrskontrolle mehrere Verfahren am Hals

Bei einer Verkehrskontrolle in Dillingen hat die Polizei am Donnerstag nach eigenen Angaben gleich neun Verstöße bei einem einzigen Fahrer festgestellt: Die Beamten des Verkehrsdienstes hatten den 22-jährigen Fahrer und seinen schwarzen Kleinwagen gegen 21 Uhr in der Innenstadt kontrolliert.