Verbraucher können sparen : Warmes Wasser ist doppelt teuer

Dillingen Energieberatung der Verbraucherzentrale weist auf Kosten durch Zirkulationsleitungen und Pumpen hin

Heißes Wasser aus dem Hahn, ohne zu warten – die Zirkulation macht’s möglich. „Dieser Luxus kostet allerdings Geld“ sagt Werner Ehl, Energieberater bei der Verbraucherzentrale. „Denn in zentralen Trinkwassersystemen verbraucht man für die ständige Bereithaltung von warmem Wasser oft mehr Energie, als für die Erwärmung des tatsächlich gezapften Wasser gebraucht wird“.

Bei einer zentralen Warmwasserversorgung wird das warme Wasser über mehrere Meter Rohrleitungen vom Heizungskeller bis zum Bad oder in die Küche transportiert. „Auch wenn die Rohre gut gedämmt sind, geht immer etwas Wärme verloren und das Wasser kühlt ab“, erklärt Ehl. Deshalb ist in vielen Häusern eine Zirkulationspumpe. Sie pumpt das heiße Wasser auch bei geschlossenem Hahn nach oben. Über die Zirkulationsleitung fließt es wieder zum Speicher zurück. Dreht man den Hahn auf, ist sofort heißes Wasser da.

Der Nachteil ist, dass die ständig heißen Leitungsrohre viel Wärme verlieren. „Mit einer Zeitschaltuhr kann man die Laufzeit der Pumpe auf die Zeiten beschränken, in denen warmes Wasser benötigt wird, also zum Beispiel für zwei Stunden morgens vor dem Duschen, Mittags vor dem Spülen und abends vorm Zähneputzen“, empfiehlt Werner Ehl. Dadurch werden die Verluste schon mal auf sechs Stunden am Tag gesenkt.