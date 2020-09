Betrügerisch : Verbraucherberater in Dillingen warnen vor unseriösen Schädlingsbekämpfern

Dillingen/ReHlingen-Siersburg Einmal schäumen: Rechnung über 741 Euro. Da wurde jemand Opfer einer systematischen Betrugsmasche. Absolut kein Einzelfall.

Irgendwann reichte es dem jungen Ehepaar in Rehlingen-Siersburg. Es beauftragte einen Schädlingsbekämpfer, um die Ameisen aus der Küche zu vertreiben. Der kam auch, versprühte ein Mittel aus Frankreich, viele Ameisen blieben, die Rechnung für den Einsatz: 410 Euro. Und es blieb die Frage des Ehepaars, ob das Mittel überhaupt zulässig sei. Auf der Rechung allerlei Bemerkungen über mögliche Schäden, die dort nichts zu suchen haben. „Dubios“, sagt sagt Brigitte Paul, Beratungsleiterin der Verbraucher-Beratungsstelle in Dillingen. Vermutlich „ein schwerer Fall von Betrügere“. Aber wie nicht selten: „Jedoch trifft auch die Verbraucher eine gewisse Schuld, denn oftmals wird nicht gelesen, was man unterschreibt.“

Kein Einzelfall. Bei der Suche nach einem regionalen Schädlingsbekämpfer ist eine Saarländerin einem Betrüger zum Opfer gefallen, berichtet die Verbraucherberatung in Dillingen. Die Frau entdeckte an einer Zimmerdecke ein Wespennest, das durch die Decke ins obere Geschoss ging, daher war schnelles Handeln angesagt.

Als der bei ihr eintraf, nahm er das Wespennest in Augenschein und hatte die Wespen in wenigen Minuten mit Schaum getötet und das Nest entfernt. Die verbleibende größere Öffnung in der Decke wollte er am Folgetag beseitigen. Er verlangte daraufhin 741 Euro für die komplette Leistung, inklusive An- und Abfahrt.