Wein und Whisky in der Veranda-Bar Ein Hauch von Urlaub am Dillinger Yachthafen

Bei einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen und in einer gemütlichen Atmosphäre auf die Saar blicken: Das geht seit Anfang April in der Veranda-Bar am Dillinger Yachthafen. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Urlaubsfeeling aufkommt“, sagt Inhaberin Vanessa Dimitrov. Dafür hat sie das ehemalige Kanu-Haus am Dillinger Ökosee seit Februar renoviert, von den Decken zu den Wänden. Die hellen Brauntöne, die vielen Pflanzen und die Kerzen, die überall verteilt sind, sorgen für ein heimeliges Gefühl. Das Besondere an der Bar sind aber die große Fensterfront und die Terrasse, die einen Blick auf die Saar gewähren.