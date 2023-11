„Müssen nur lernen, damit umzugehen“ Unsichtbare Gefahr – Wasserstoff-Transformation stellt Dillinger Werksicherheit vor neue Herausforderungen

Wasserstoff ist das leichteste Element in unserem Periodensystem. Zudem ist es unsichtbar, geruchslos und vor allem eins: hoch explosiv. Die Stahl Holding Saar (SHS) setzt für ihre Transformation, im Saarland zukünftig CO 2 -armen, grünen Stahl zu produzieren, genau auf dieses Gas. Das birgt aber auch viele , neue Gefahren. Der Brandschutztag bei Dillinger, den die Ingenieurkammer des Saarlandes gemeinsam mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) am Donnerstag veranstaltet hat, gab der Werksfeuerwehr und den weiteren Gästen einen Einblick in ihre zukünftigen Herausforderungen.