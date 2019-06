Gewalttätiger Autofahrer : Autofahrer verletzt Mann mit Schlagstock

Dillingen Die Polizei Saarlouis sucht Zeugen für eine Körperverletzung nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Dillingen und Beckingen. Auf der L 174 gab es am Mittwochabend gegen 22.13 Uhr einen Auffahrunfall zwischen zwei Autos, die in Fahrtrichtung Beckingen unterwegs waren.

Als sich ein weiteres Fahrzeug näherte, flüchtete der Täter mit seinem Pkw. Es handelte sich laut Polizei um einen silbernen Toyota, an dem das hintere Kennzeichen SLS-GZ 115 angebracht war. Wie sich später herausstellte, wurde dieses Kennzeichen zuvor an einem anderen Pkw in Dillingen gestohlen.