Dillingen Fraktion Unabhängige Dillinger sammelt Unterschriften gegen geplante Neugestaltung Odilienplatz

Die Stadt Dillingen will den in die Jahre gekommenen Odilienplatz neu gestalten und hat hierfür ein Konzept erstellen lassen. Dieses sieht unter anderem mehr Grün, weniger Parkplätze und eine Anlage mit Sitzstufen mit Blick auf den Platz vor. Insbesondere an den beiden letztgenannten Punkten äußerten Bürger bei einer Vorstellung des Plans Ende September Kritik (wir berichteten).