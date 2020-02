Fastnacht : Tanzwerkstatt im feinen Zwirn

In Diefflen ruf man "Nau je!" und nicht "Alleh hopp!". Viel los war auf dem Dieffler Umzug, der in diesem Jahr zum zweiten Mal am Fastnachtsfreitag stattfand. Früher wars traditionell der Dienstag. 25 Gruppen mit über 400 Akteuren bildeten den Gaudiwurm, der vom Heimat- und Verkerhsverein Diefflen (HVD) veranstaltet wird. Ein besonderer Blickfang war dabei die Tanzwerkstatt Diefflen, die in Schwarz-Weiß-Kostümen im Stile der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts durch die Straßen tanzten. Foto: lx