Umzug in Diefflen an neuem Tag

Die Stadt Dillingen teilt mit, dass der Fastnachtsumzug in Diefflen in diesem Jahr nicht wie bisher dienstags startet. Die Stadt und der Heimat- und Verkehrsverein Diefflen haben sich darauf verständigt, dass der Umzug auf Freitag, 9. Februar, verlegt wird. Auch die Uhrzeit wurde auf 16.11 Uhr geändert.

Mit der Vorverlegung des Umzuges reagieren der Heimat- und Verkehrsverein Diefflen und die Stadt Dillingen auf die veränderte Situation bei der Organisation und Durchführung des Gaudiwurms. Immer weniger Bürger haben die Möglichkeit, über die komplette Fastnacht ihre Freizeit zu planen. Für den Umzug am Fastnachtsfreitag würde zudem sprechen, dass es an diesem Tag weniger Konkurrenzveranstaltungen in der näheren Umgebung gibt, teilt die Stadt mit. Davon könnten Faasendboozen und Gastronomen gleichermaßen profitieren.

Am Fetten Donnerstag, 8. Februar, 14.45 Uhr, wird das Dillinger Rathaus von den Narren gestürmt. Im Anschluss erfolgt der Dillinger Umzug durch die Innenstadt zur Römerhalle.

Für beide Umzüge können sich noch Teilnehmer beim Kulturamt anmelden, unter Tel. (0 68 31) 70 94 02 oder per E-Mail aileen.moritz@dillingen-saar.de.