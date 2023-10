Paul-Haffner-Naturschutzmedaille Umweltschützer aus dem Landkreis werden von Ministerium geehrt

Der Preisträger Ulrich Leyhe aus Dillingen ist seit mehr als 30 Jahren aktiv im Naturschutz tätig und leitet seit rund 30 Jahren die Ortsgruppe des Nabu Saarlouis/Dillingen, wie das Ministerium berichtet. In vielen Arten- und Renaturierungsprojekten hat er die Weichen zur Schaffung von Naturrefugien gestellt. Darunter sind kleinere Projekte wie das Ihnerbachtal, die Wadgasser Feuchtwiesen, der Campingplatz Hemmersdorf oder der Rehlinger Angelweiher. Ein Großprojekt von Leyhe ist der Ökosee in Dillingen. Durch viele kleinere und größere Maßnahmen wurde der See seit 2006 durch seine Ideen und Einsatz über Jahre sukzessive verbessert.