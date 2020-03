Reisebüros im Kreis Saarlouis : „Es wird eine Zeit nach Corona geben“

Corona statt Curacao: Der Virus stoppt derzeit viele Reisepläne deutscher Urlauber. Fotos: Axel Künkeler. Foto: Künkeler

SAARLOUIS Eine Branche trifft das Virus derzeit besonders hart: die Reisebranche. Das sagen Reisebüros im Kreis Saarlouis zur aktuellen Corona-Krise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Künkeler

Noch im Januar gab es einen Buchungsansturm in den Reisebüros. Doch schon wenige Wochen später änderte sich das Buchungsverhalten schlagartig: Der Corona-Virus trifft die Reisebranche hart, trotzdem bleiben viele gelassen.

„Es wird eine Zeit nach Corona geben“, sagt Jan Petry, Geschäftsführer des First Reisebüro in Dillingen. Nachdem das Jahr „sehr, sehr stark“ begonnen habe, gebe es aktuelle Buchungen nur noch „sehr, sehr selten“. Dies betreffe nicht nur Italien, sondern alle Urlaubsländer am Mittelmeer sowie Fernreisen. Das sei zwar „erschreckend“, trotzdem plädiert Petry dafür, entspannt zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Vor allem bei kurzfristig anstehenden Reisen hat es „einige, wenige Stornierungen“ gegeben. Durch die allgemeine Verunsicherung sei es nicht einschätzbar, ob es „in drei Wochen oder in drei Jahren wieder anders“ ist.

Info Es kommt immer auf den Einzelfall an Eine generelle Richtschnur für die Kunden gibt es nicht in den Reisebüros. „Es kommt immer auf den Einzelfall an“, sagt Eva-Maria Poth. Die Frage der Stornokosten hänge von vielen Faktoren ab, etwa Reise-Ziel und Reise-Zeitpunkt. Kostenlose Stornierungen sind derzeit nur möglich, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung herausgibt oder das Reiseland einen Einreise-Stopp verfügt hat, erklärt Jan Petry. Vor allem bei Reisen, die für den Sommer oder Herbst gebucht sind, raten die Reisebüros ihren Kunden, abzuwarten. Bis vier Wochen vor Reiseantritt sind die Stornogebühren genauso hoch wie bei einer frühzeitigen Stornierung. Wird die Reise dagegen vom Veranstalter abgesagt, bekommt der Kunde ohnehin sein Geld zurück.

„Nach jeder Krise kommt wieder ein Hoch“, bleibt auch Eva-Maria Poth vom gleichnamigen Lebacher Reisebüro gelassen. Aber die gesamte Branche habe derzeit „wenig zu lachen“, die Kunden seien sehr zurückhaltend. Reisen in den Osterferien wurden „vielfach storniert“, der Anteil lasse sich aber nur schwer einschätzen. Die Verunsicherung treffe sowohl Kunden wie Reisebüros: „Wir leben von einem Tag auf den anderen“, täglich kämen neue Meldungen von den Veranstaltern.

„Das ist eine ganz schlechte Situation, die Leute sind total verunsichert“, sagt auch Salvatore Fiandaca, Geschäftsführer von GS Reisen und Freizeit. Sein „kleines Büro“ in Fraulautern gilt als Italien-Spezialist, aber damit kann er aktuell kein Geschäft machen. Die geplanten Italien-Reisen an Ostermontag und am 1. Mai hat er vorsorglich abgesagt, seinen Kunden das Geld zurückgezahlt. Das ist für uns „ein herber Schlag“, die wirtschaftlichen Auswirkungen seien noch nicht abschätzbar. „Wir machen alles Mögliche für unsere Kunden“, versichert Fiandaca, aber er könne nur „hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird“. Und seinen Kunden rät er: „Ruhe bewahren“.

Besonders stark betroffen vom Corona Virus ist Aventoura Touristik in Neuforweiler, bestätigt Yvonne Kautz. Das Unternehmen ist nicht nur als klassisches Reisebüro tätig, sondern selbst Veranstalter von Busreisen. Die geplanten 15 Busreisen bis Mitte April, fast alle nach Italien, habe man absagen müssen. „Wir wissen nicht, wie es weiter geht“, hofft Kautz darauf, dass sich die Situation im Mai wieder entspannt. Nach der Entwicklung in der Region Grand Est sei es aber auch fraglich, wie es mit dem Frankreich-Geschäft läuft. Für den Mai seien Reisen in die Provence und die Bretagne geplant.