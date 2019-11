Chancen für Schüler : TWG und Siemens verlängern Kooperation

Weitere fünf Jahre Kooperation zwischen dem TWG in Dillingen und dem Unternehmen Siemens unterzeichneten in Dillingen (von links) der Schulleiter Herbert Jacob sowie von Siemens Achim Pecka, Leiter der Niederlassung Saarbrücken, und Ralf Krewer, der Patenbeauftragte. Foto: Johannes Bodwing

Dillingen Technisch-Wissenschaftliches Gymnasium Dillingen hat weitere fünf Jahre einen Wirtschaftspartner.

Eine erfolgreiche Partnerschaft geht in die dritte Verlängerung. Seit 2004 arbeiten das Technisch-Wissenschaftliche Gymnasium (TWG) Dillingen und Siemens zusammen, um jungen Menschen den Weg in anspruchsvolle Berufe zu ebnen. Am Montag unterzeichneten die Partner die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Zuvor informierten vier Referenten über berufliche Möglichkeiten, Existenzgründung und technische Entwicklungen.