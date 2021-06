685 000 Euro für Neubau : „Lernlabor“ für Dillinger Schüler

Dillingen 310 Quadratmeter für konzentriertes Lernen: Das ist das Ergebnis von Investitionen über 685 000 Euro für das Lernlabor des Technisch-Wirtschaftlichen Gymnasiums Dillingen, das nun eingeweiht wurde.

Wie ein aufgeschlagenes Buch wirkt der Eingang. Darauf stehen positive Zitate zum Wert des Buches und anspruchsvolle Formeln zum Verhalten von Strömungen. Rund 310 Quadratmeter umfasst der Neubau links vom Hauptgebäude des Technisch-Wissenschaftlichen-Gymnasiums (TWG) in Dillingen. Darin ist auch eine etwa 80 Quadratmeter große Bibliothek eingerichtet, mit breiter Fensterreihe zur Straßenseite. 685 000 Euro für neue Formen des Lernens hat der Kreis Saarlouis als Schulträger in das neue „Lernlabor“ am TWG investiert. Am Freitag wurde der Neubau nun offiziell eingeweiht.