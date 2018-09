später lesen Sportkurs Schnupperstunde in „Step-Aerobic“ Teilen

Der TVG Dillingen bietet am Dienstag, 25. September, von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Odilienschule eine Schnupperstunde Step-Aerobic an. Step-Aerobic ist ein aerobes Fitnesstraining zu Musik, das mit einer höhenverstellbaren, rechteckigen Plattform durchgeführt wird. red