Freie Fahrt : Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ in Dillingen ist wieder geöffnet

Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ in Dillingen ist wieder geöffnet

Dillingen Die Maßnahmen zum Brandschutz im Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ in Dillingen konnten früher als geplant beendet werden. Die Stadt Dillingen teilt mit: Daher wird der Tunnel ab dem morgigen Dienstag für den Verkehr wieder freigegeben.

Seit 1. Juli wurde der Tunnel unter Vollsperrung umfangreich saniert: Die Maßnahmen an der Tunneldecke und den seitlichen Tunnelwänden erfolgten in zwei Bauabschnitten. Ziel: den neuen technischen Anforderungen an die Brand- und Lärmschutzbedingungen gerecht zu werden.