Neue Untersuchungsergebnisse : Weniger Keime, aber Dillinger Wasser wird noch weiter gechlort

Dillingen „Es gibt eine deutliche Verbesserung, aber noch keine Entwarnung“: So hat Benedikt Loew, Prokurist der Stadtwerke Dillingen, am Mittwoch den aktuellen Stand in Sachen Trinkwasser-Verkeimung in Dillingen zusammengefasst.

Wie berichtet, war vergangenen Freitag bekannt geworden, dass bei Routineuntersuchungen eine mikrobiologische Verkeimung mit Pseudomonas aeruginosa in einem Teil des Trinkwassernetzes der Stadtwerke festgestellt worden war.

Daraufhin waren – unter anderem – mehrere Leitungsabschnitte vom Netz getrennt und desinfiziert worden. Weil die genaue Ursache nicht feststand, wurden weitere Proben genommen. Außerdem wird seit Montag das Wasser in der Innenstadt, Überm Berg und in Pachten vorsorglich gechlort.

Info Das Abkochgebot besteht weiterhin Laut Stadtwerken Dillingen spielt der Keim für gesunde Menschen eine untergeordnete Rolle. Allerdings kann er bei Menschen mit Harnwegskathetern oder mit Vorerkrankungen (chronische oder akute Wunden, Verbrennungen, Mukoviszidose, Diabetes) zu Entzündungen führen. Da es mehrere Tage dauern kann, bis die passende Chlordosierung überall angekommen ist, sollten Menschen, die diese Voraussetzungen erfüllen, das Wasser dort weiter abkochen. Die Stadtwerke informieren, wenn das Abkochgebot nicht mehr besteht. Gibt es sonst noch Empfehlungen für die Menschen in dem Gebiet? „Es schadet nicht, wenn man die Leitung mal etwas länger laufen lässt“, so Stadtwerke-Prokurist Benedikt Loew. Spülen helfe sehr gut gegen den Keim, den man auch gemeinhin als „Pfützenkeim“ bezeichne. Info-Telefon der Stadtwerke:

Tel. (0 68 31) 97 47-112.

Die Ergebnisse der am Montag vor der Chlorung entnommenen Proben gab es am Mittwoch. Laut Stadtwerken wurde nur noch an 5 von 18 untersuchten Stellen eine mikrobiologische Verkeimung des Wassers in geringer Keimzahl im Netzbereich Überm Berg und Pachten nachgewiesen. „Die Ergebnisse zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen der Stadtwerke, nämlich die Desinfektion eines Netzteilbereichs und umfangreiche Netzspülungsmaßnahmen, zu einer deutlichen Reduzierung der Keimzahl geführt haben.“

Es werde nun so lange gechlort, bis eine einwandfreie Wasserqualität nachgewiesen werden könne. Dies könne einige Wochen dauern. Die von der Chlorung betroffenen Bereiche sind auf www.swd-saar.de ersichtlich.

Um das Desinfektionsmittel in ausreichender Konzentration im gesamten betroffenen Netz zu verteilen, werde weiter gespült, es gebe zudem regelmäßige Kontrolluntersuchungen, hieß es von Seiten des Gesundheitsamt. Auf dessen Anordnung wurden und werden zudem „sämtliche hygienisch relevanten Einrichtungen, mit besonders schützenswertem Personenkreis (Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Altenpflegeheime)“ im betroffenen Gebiet beprobt.

Wie gelangte Pseudomonas aeruginosa ins Trinkwasser? „Es ist wahrscheinlich, dass nie die Ursache gefunden wird; das ist durch die Chlorung kaum noch möglich“, sagte der Stadtwerke-Prokurist Benedikt Loew. Grundsätzlich, erklärte er, könne der Erreger beispielsweise durch das Neuverlegen einer Leitung, durch eine verschmutzte Hausinstallation oder auch durch einen Rohrbruch ins System eindringen. Letzteres schloss er aus.

Informiert wurden und werden die Bürger ihm zufolge über die Medien und das Infotelefon („da gab es den einen oder anderen verunsicherten Anrufer“). Außerdem sei die Pressemitteilung zur Chlorung auch in Arztpraxen und Apotheken ausgelegt worden. „Wir wurden auch gefragt, warum wir nicht mit Lautsprecherwagen herumgefahren sind“ – damit erreiche man aber ebenso wenig jeden wie mit Flugblättern.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse hat derweil die SPD Stadtratsfraktion Dillingen angeregt, einen Newsletter mit Warnhinweisen einzurichten. In dem Schreiben, das sie auch der Verwaltung und den anderen Fraktionen übermittelt hat, wird von einem Verfahren gesprochen, das auch für andere Städte und Gemeinden „sinnvoll“ sein könnte.