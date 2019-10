Trinkwasser : Stadtwerke: Wasser in Dillingen wieder in Ordnung

Stadtwerke: Wasser in Dillingen wieder in Ordnung

Dillingen Aufatmen: Das Wasser aus dem Wasserkran in Dillingen ist wieder sauber. Das melden die Stadtwerke.

Das Dillinger Trinkwasser entspricht wieder der Trinkwasserverordnung und ist mikrobiologisch einwandfrei. Das teilten die Stadtwerke Dillingen am Montag mit. Das Trinkwasser müsse nicht mehr abgekocht werden. In den letzten Tagen wurden 50 Proben im Trinkwassernetz, in öffentlichen Einrichtungen labortechnisch ausgewertet. „Lediglich in zwei Gebäuden wurden noch Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen. Die Hausinstallationen dieser Gebäude werden individuell desinfiziert.“ In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde das Trinkwasser aber vorsorglich weiterhin gechlort, schreiben die Stadtwerke. Das gechlorte Trinkwasser sollte nicht für Babynahrung und Aquarien verwendet werden. Sobald die Chlorung beendet ist, wollen die Stadtwerke dies mitteilen.