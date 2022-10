Hits von Abba : Musical trifft auf Comedy

Musical und Comedy bietet das Programm von The Show must go on. Foto: Uwe Schmitz ​ ​

Dillingen Im Programm des Theater- und Vortragsrings der Stadt Dillingen führt die Kammeroper Köln das Musical „The Show must go on – Die Künstler WG“ am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Dillingen auf.

Zur Handlung: Am Broadway sind die Nerven zum Zerreißen gespannt – am Abend ist Premiere, doch eine Krise reiht sich an die nächste. „Das Phantom der Oper“ steht auf allen Plakaten, aber auf der Bühne steht die falsche Dekoration.

Die Uhr tickt, der Produzent tobt, alles steht auf dem Spiel. Aber es muss weitergehen, der Vorhang soll sich später noch heben. Und das wird er – aber bis dahin präsentieren die Darsteller als Bühnenarbeiter und in anderen, komödiantischen Rollen eine Gala voller Bühnen-Highlights aus „Mary Poppins“, „My fair Lady“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Mamma Mia“ von Abba.