Ausbau startet demnächst Glasfaser soll jetzt auch in Dillingen für schnelles Internet sorgen

Sie ist nur so dick wie ein menschliches Haar – doch in ihr steckt die Zukunft der Digitalisierung: Glasfaser. Sie soll für deutlich schnelleres und stabileres Internet, ohne Schwankungen, sorgen. Doch während der Ausbau in manchen saarländischen Kommunen wie etwa in Wallerfangen derzeit stockt, ist er bereits in anderen Städten auf dem Vormarsch – auch in Dillingen. Hier will die Telekom die Stadt mit Glasfaser versorgen. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung erläuterte Regionalmanager Jannick Hoffmann nun die aktuellen Pläne.