Tag der offenen Tür in Dillingen „Für uns ist das ein wichtiges Werbemittel“ – Dillinger stellt seine Ausbildungsberufe vor

Ruhig hält Julian Petry den Körner in der linken Hand, setzt ihn auf die Aluminiumplatte auf. Mit rechts hebt er den Hammer über das Stahlstück, schaut noch mal genau hin, dann schlägt er zu. Schon hat er den ersten Buchstaben ins Metall eingedrückt, Augenblicke später steht so sein ganzer Name. „Kann ich auch noch das Datum von heute einschlagen?“, fragt Petry Fabian König, der prüfend zusieht. König nickt und erklärt Petry, wieso gerade das Zahleneindrücken im Beruf des Industriemechanikers wichtig ist. „Die letzten drei Nummern unserer Personalnummer schlagen wir in unsere Werkstücke ein“, erklärt König. Damit lässt sich jedes Stück individuell zuordnen.