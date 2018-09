später lesen Bürgermeisterwahl in Dillingen SPD schickt Sylvia Hoffmann gegen Franz-Josef Berg ins Rennen FOTO: SPD FOTO: SPD Teilen

Sylvia Hoffmann soll für die SPD in den Wahlkampf um die Leitung der Stadtverwaltung Dillingen ziehen. Die Mitglieder der SPD Dillingen nominierten sie in einer Wahlkonferenz als Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Dillingen. Sylvia Hoffmann wohnt seit vielen Jahren in Dillingen. Ihre beiden jetzt erwachsenen Töchter sind in Dillingen aufgewachsen und gingen hier zur Schule. Seit vier Jahren leitet Hoffmann den SPD Ortsverein Innenstadt und ist Mitglied im Stadtrat. Beruflich ist die Diplom-Verwaltungswirtin Sachgebietsleiterin im Amt für Kinder und Bildung der Landeshauptstadt Saarbrücken. In der dortigen Verwaltung arbeitet sie mit Unterbrechungen gen Kindererziehungszeiten seit 1977. Hoffmann wurde mit 96 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Sie ist damit Gegenkandidatin von Amtsinhaber Franz-Josef Berg (CDU). Gewählt wird im Mai kommenden Jahres. we