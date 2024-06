Dekan bezieht Stellung zum Zwist „Das ist selbstentlarvend“ – weshalb sich in Dillingen die Kirche und die AfD streiten

Der Dillinger Saardom – mit seinen beiden Kirchtürmen und der markanten Rosette in der Mitte der Hauptfassade gilt die Pfarrkirche als eine der bekanntesten Landmarken der Stadt Dillingen. Immer wieder ist der über hundert Jahre alte Sakralbau das Motiv von Fotos oder Bildern. Doch in den vergangenen Tagen war der Dom Stein des Anstoßes für einen Zwist zwischen der Kirche und der AfD. Aber was war passiert?