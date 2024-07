Mehr als 7500 Anmeldungen Strecke, Anmeldung und Parken: Alle wichtigen Infos zum Firmenlauf in Dillingen

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Donnerstag, 11. Juli, startet der Dillinger Firmenlauf in seine 18. Auflage. Zu dieser erwartet der Veranstalter B2Run rund 7500 Teilnehmer aus 375 Unternehmen – das sind rund 1000 mehr als noch im Vorjahr, wie Projektleiterin Andrea Grönebaum bei der Pressekonferenz am Freitag im Dillinger Seniorentreff sagte. Hier stellten Grönebaum und Markus Schramm, B2Run-Pressereferent, die wichtigsten Eckpunkte zusammen, die Teilnehmende am ältesten Firmenlauf im Saarland wissen müssen. Eine Übersicht: