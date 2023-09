Dillingen Storebox eröffnet neuen Standort in Dillingen: Das steckt dahinter

Wer in Dillingen auf der Suche nach mehr Stauraum ist, könnte ab sofort fündig werden: Das österreichische Unternehmen Storebox (zu Deutsch: Aufbewahrungsbox) hat in der Herrenstraße 8 bis 10 in Dillingen vor Kurzem einen weiteren Standort eröffnet. Es ist neben zwei weiteren Standorten in Saarbrücken und einem in Neunkirchen bereits die vierte Storebox im Saarland. In Dillingen stehen Kunden insgesamt 74 Lagerabteile in 13 verschiedenen Größen zur Verfügung, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung angibt. Dort können Kunden alles lagern, wofür ihnen zu Hause der Platz fehlt, seien es Gegenstände mit emotionalem Wert oder die nur saisonal gebraucht werden, wie Gartenmöbel.