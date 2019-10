Tosender Lärm : Störfall bei Dillinger Hütte – Feuerwehren im Einsatz

Wegen eines Lecks in einer Druckleitung bei der Dillinger Hütte mussten Feuerwehren am Sonntagabend ausrücken.

Dillingen Ein Leitungsleck hat bis in die Nacht die Arbeit von Spezialisten erfordert. Ein Hochofen musste heruntergefahren werden.

Das Leck an einer unter Hochdruck stehenden Leitung hat am Sonntagabend (20. Oktober) für eine erhebliche Geräuschkulisse gesorgt, die Menschen im Umfeld der Dillinger Hütte aufschrecken ließ. Nach Angaben der Polizei in Saarlouis vom frühen Montagmorgen erreichten erste Notrufe die Ermittler kurz vor 20 Uhr. Der Auslöser: Luft entwich aus einem Rohr unter Druck. Daraufhin wurde der Hochofen 5 des Werkes kontrolliert heruntergefahren.