Neues Vorstandsteam bei Dillinger und Saarstahl IG Metall und Betriebsrat von Dillinger begrüßen Generationswechsel bei der Stahl-Holding-Saar

In Völklingen wie auch hier bei der Dillinger Hütte soll in ein paar Jahren grüner Stahl produziert werden. Für diese Transformation haben die Montan-Stiftung-Saar und die Aufsichtsräte von SHS – Stahl-Holding-Saar, Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG am Freitag ihr neues Vorstandsteam vorgestellt.

Foto: Ruppenthal